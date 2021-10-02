В Краснодаре увековечат память Галины Дорошенко

Галина Дорошенко скончалась на 74 году жизни. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре запланировано открытие мемориальной доски Галины Дорошенко. По информации краевой администрации, церемония пройдет 3 октября. Доска будет установлена на доме по улице Одесская,8, здесь Дорошенко проживала.

- Галина Дорошенко внесла значительный вклад в развитие службы соцзащиты населения региона. Она всегда с чуткостью и вниманием относилась к проблеме каждого человека, обратившегося за помощью, - рассказали в администрации Краснодарского края.

Галина Дорошенко была известным в кубанской политике человеком. Десять лет отдала руководству департаментом социальной защиты краевой администрации. Затем стала вице-губернатором по вопросам образования, культуры, здравоохранения и социальной защиты населения. В 2003 году была избрана депутатом Госдумы РФ. Спустя пять лет вернулась в регион в статусе уполномоченного по правам ребенка на Кубани.

Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».