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Общество2 октября 2021 14:46

48 кубанских педагогов получили по 200 тысяч рублей

В краевой администрации подвели итоги и наградили учителей, победивших в федеральном профессиональном конкурсе
Евгения ХАЛИКОВА
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Среди победителей конкурса 2021 года два учителя четырежды становились лауреатами федеральной премией, еще два педагога – трижды. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Среди победителей конкурса 2021 года два учителя четырежды становились лауреатами федеральной премией, еще два педагога – трижды. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Кубанские педагоги участвовали в национальном профессиональном конкурсе. Эксперты оценивали их вовлеченность во внеклассную деятельность и организацию учебного процесса. По итогам отбора 48 кубанских педагогов удостоены награды и получат премии в размере 200 тысяч рублей.

– Конкурсный отбор проходил в несколько этапов. Учитывалось использование конкурсантами современных образовательных технологий, наличие собственной методической системы и побед в профессиональных состязаниях, – рассказала министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева.

Учителя региональных школ постоянно принимают участие в профессиональных конкурсах.