Двое подростков пострадали в аварии в Апшеронском районе

Ребята ехали в этом автомобиле. Фото: apsheronskgibdd23

В Апшеронском районе в аварии получили тяжелые травмы подростки. Несовершеннолетние ехали в автомобиле под управлением 33-летнего водителя. Как сообщили нашему изданию в ОГИБДД ОМВД по Апшеронскому району, водитель превысил скорость и потерял управлением автомобилем на опасном повороте.

- Водитель, управляя автомобилем Рено Логан двигался со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за движением транспортного средства, на закругленном участке дороги не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, съезд с дороги влево по ходу движения в кювет, - рассказали в ОГИБДД ОМВД по Апшеронскому району

В результате дорожно-транспортного происшествия получили травмы подростки 16 и 14 лет. Сейчас они находятся в больнице под контролем врачей.