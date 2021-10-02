Национальная команда «Абилимпикс» завершила сборы в Анапе

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В преддверии Х Международного чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями «Абилимпикс» в Анапе состоялись сборы национальной команды. В ее состав вошли свыше 400 конкурсантов, тренеров и сопровождающих лиц. Среди них - и участник из Краснодарского края Александр Батенев. На чемпионате он заявлен в компетенции «Облицовка плиткой».

– На сборах конкурсанты учатся эффективно взаимодействовать с тренерами и между собой, разбирают форс-мажорные ситуации, тренируют эмоциональный интеллект, проходят мотивационные тренинги, оттачивают языковые практики, – сообщил руководитель Национального центра «Абилимпикс» Игорь Грибанов.

Чемпионат состоится в Москве в 2022 году.