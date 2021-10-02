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Происшествия2 октября 2021 16:32

Массовое отключение света произошло в Приморско-Ахтарском районе

Без электроэнергии остались около 38 тысяч жителей
Юлия ЧУБАКОВА
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Без света остались 10 населенных пунктов

Без света остались 10 населенных пунктов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

2 октября в Приморско-Ахтарском районе около 38 тысяч жителей остались без света. Массовое отключение произошло в 13:40. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

- В результате срабатывания автоматики произошло отключение электроэнергии по линии 110 кВт. Без света остались 10 населенных пунктов, - отметили в краевом управлении МЧС.

Для устранения аварии привлекли 26 человек и 6 единиц техники. Работы должны были закончить в 16:00.