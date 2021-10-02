Инвесторы избавляются от сочинских квартир

На рынке недвижимости Сочи новые тренды. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Сочинские инвесторы продают квартиры спустя год или два после покупки. Такие выводы сделали сочинские эксперты, проанализировав рынок недвижимости. Раньше такая динамика прослеживалась лишь в обороте квартир в новостройках.

- Вторичный рынок тоже стал отчасти инвестиционным. Средний срок владения вторичным объектом у продавца сейчас снизился с 5 лет до года-двух. То есть раньше собственники владели объектом недвижимости дольше, а сейчас много объектов, которые приобретались специально для перепродажи, - рассказал эксперт по рынку недвижимости Кирилл Флутков.

Выросла цена за квартиры не на первой линии, где жизнь все равно связана с определенными неудобствами в виде шума и большого количества людей, а на небольшом расстоянии от моря. Главный тренд вторичного рынка в высоком спросе на готовые объекты под сдачу и в том, что в продажу выходит всё больше готовых апартаментов.