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Общество2 октября 2021 17:46

В Горячем Ключе отремонтируют территорию возле автовокзала

Работы здесь не проводились несколько лет
Юлия ЧУБАКОВА
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Фото: sergey_belopolskyi

Фото: sergey_belopolskyi

В Горячем Ключе началось благоустройство территории возле автовокзала. В районе “Развилка” работы не проводились несколько лет. Это было связано с тем, что участок находился не в муниципальной собственности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Теперь здесь заасфальтируют участок площадью 800 квадратных метров, а также отремонтируют подъезды к торговым точкам.

- Пока погода позволяет, приступили к ремонту территории остановки возле автовокзала на Развилке. Совместными усилиями приведем это место в порядок, - написал в своем инстаграме глава Горячего Ключа Сергей Белопольский.

Ранее здесь демонтировали старую остановку. На ее месте появится новый остановочный павильон.

В Горячем Ключе ремонтируют территорию возле автовокзала
Видео: sergey_belopolskyi