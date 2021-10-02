В Горячем Ключе отремонтируют территорию возле автовокзала

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В Горячем Ключе началось благоустройство территории возле автовокзала. В районе “Развилка” работы не проводились несколько лет. Это было связано с тем, что участок находился не в муниципальной собственности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Теперь здесь заасфальтируют участок площадью 800 квадратных метров, а также отремонтируют подъезды к торговым точкам.

- Пока погода позволяет, приступили к ремонту территории остановки возле автовокзала на Развилке. Совместными усилиями приведем это место в порядок, - написал в своем инстаграме глава Горячего Ключа Сергей Белопольский.

Ранее здесь демонтировали старую остановку. На ее месте появится новый остановочный павильон.