В Сочи появится третий в стране отель Radisson Collection. Фото: radissonhotels.com

До 2024 в Сочи откроют еще один Radisson Collection Hotel. Это будет третий отель бренда в стране и второй на черноморском курорте. Также Сочи станет вторым в мире городом, где будут работать сразу два отеля Radisson Collection. Пока такой город один, это Милан

- Отель построят на территории бывшего санатория «Красмашевский» в историческом центре курорта, - рассказал руководитель девелоперской группы компаний AR Group Айк Зебелян.

Компания купила санаторий два года назад на аукционе, стоимость лота составила 700 млн рублей. Предполагается, что в строительство отеля компания вложит не менее 3 млрд.рублей. Сейчас разрабатывается концепция объекта. Известно, что проектов было несколько, но постоянно появляются новые правки.