Общегородской субботник провели в Адыгее

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2 октября в Адыгее прошел общегородской субботник. На него вышли трудовые коллективы Республики, а также представители администрации: глава Адыгеи Мурат Кумпилов, сотрудники Кабинета министров и Госсовета.

- Все акции чистоты призваны навести порядок не только здесь и сейчас. Главное – заложить в поколениях бережное отношение к своему дому, улице, поселку или городу. Уверен, что каждый, кто принимает участие в субботниках, мусорить потом нигде не станет, - подчеркнул глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

Субботник прошел в рамках Всероссийской экологической акции «Зеленая Россия - 2021» и республиканского месячника по наведению санитарного порядка.