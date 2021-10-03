Погода на 3 октября 2021 года в Краснодаре: порывы ветра будут достигать 18 м/с
Фото: Галина КОПЫЛОВА
Ветряная погода ожидается на Кубани в воскресенье. Порывы ветра будут достигать 18 м/с. Вместе с ураганным ветром в Краснодарский край придет похолодание. Столбики термометров опустятся до плюс 16 градусов.
«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 3 октября 2021 года в Краснодаре.
- Максимальная температура воздуха днем не превысит 16 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Порывы ветра будут достигать 16-18 м/с.