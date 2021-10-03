Погода на 3 октября 2021 года в Краснодаре: порывы ветра будут достигать 18 м/с Фото: Галина КОПЫЛОВА

Ветряная погода ожидается на Кубани в воскресенье. Порывы ветра будут достигать 18 м/с. Вместе с ураганным ветром в Краснодарский край придет похолодание. Столбики термометров опустятся до плюс 16 градусов.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 3 октября 2021 года в Краснодаре.

- Максимальная температура воздуха днем не превысит 16 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Порывы ветра будут достигать 16-18 м/с.