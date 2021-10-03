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Патрульный автомобиль протаранил забор частного дома на Кубани. Неприятный инцидент случился в субботу, 2 октября.

На кадрах, которые появились в социальных сетях, видно, что полицейская машина буквально пробила забор частного дома. От удара у нее даже вывернуло колесо.

Как стало известно «КП» – Кубань», в кадр не попала другая легковушка, еще одна участница ДТП.

- По факту ДТП с участием патрульного автомобиля в ОМВД по Крымскому району проводится проверка. Будут установлены все обстоятельства способствовавшие произошедшей аварии, – рассказали «КП» – Кубань» в пресс-службе краевого управления МВД России.

По предварительной информации, вторым участником аварии стала отечественная легковушка. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.