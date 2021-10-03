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Более 14 миллионов туристов побывали на курортах Кубани в 2021 году. Эта цифра продолжает расти, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

– В этом году стихия дважды вмешивалась в ход курортного сезона. Пляжи Сочи, Анапы, Туапсинского района несколько раз подвергались размытию. Силами спасательных служб, казаков и волонтеров последствия подтоплений удавалось ликвидировать в самые кратчайшие сроки, – подчеркнул вице-губернатор Александр Руппель.

На курортах уже разрабатывается новая система отведения ливней. Они позволит снизить вероятность разрушений во время залповых ливней.

Отмечается, что более 60% санаториев Кубани будут работать в зимний период. Они предложат клиентам современные программы реабилитации и укрепления здоровья. Большинство санаториев уже отчитались о 70% брони на зимний период.