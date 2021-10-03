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Общество3 октября 2021 9:46

Фестиваль «Киношок» завершился в Анапе

Стали известны имена победителей фестиваля
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: anapa-official.ru

Фото: anapa-official.ru

Фестиваль «Киношок» завершился в Анапе. В субботу, 2 октября, стали известны имена победителей фестиваля кино.

Больше всего наград получила картина Михаила Лукачевского «Вертолет». Она стала первой сразу в четырех номинациях. В том числе фильм получил главный приз «Киношока» – «Золотую лозу».

Лучший сценарий написал режиссер Эльвин Адыгозел, автор фильма «Билясувар». Приз за женскую роль получила Анастасия Струкова, за мужскую – Болот Тентимишов.

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