Фото: anapa-official.ru
Фестиваль «Киношок» завершился в Анапе. В субботу, 2 октября, стали известны имена победителей фестиваля кино.
Больше всего наград получила картина Михаила Лукачевского «Вертолет». Она стала первой сразу в четырех номинациях. В том числе фильм получил главный приз «Киношока» – «Золотую лозу».
Лучший сценарий написал режиссер Эльвин Адыгозел, автор фильма «Билясувар». Приз за женскую роль получила Анастасия Струкова, за мужскую – Болот Тентимишов.
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