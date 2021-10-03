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Общество3 октября 2021 10:12

Мокрый снег и дождь ожидаются на Кубани

Непогода разгуляется в Краснодарском крае во второй половине дня
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Мокрый снег и дождь ожидаются на Кубани

Мокрый снег и дождь ожидаются на Кубани

Мокрый снег и дождь ожидаются на Кубани. Непогода разгуляется в Краснодарском крае во второй половине дня.

Отмечается, что в большинстве районов региона возможен туман и кратковременный дождь. Местами зарядит мощный ливень с грозой и ураганным ветром.

В горных районах Кубани ожидается снег с дождем и резким похолоданием. Здесь даже возможны заморозки. Ночью столбики термометров могут опуститься до минус двух градусов.

На побережье Черного моря прогнозируется усиление ветра. В Новороссийске порывы будут достигать 23 м/с.