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25 зимних пляжей заработают в Сочи в октябре. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский в телеграме.

Отмечается, что курорт уже посетили свыше 5,7 миллионов туристов. Эти цифры даже превысили показатель 2019 года.

- По итогам 9 месяцев текущего года доходы от санаторно-курортной отрасли составили уже свыше одного миллиарда рублей, – написал Копайгородский в социальной сети.

Только в сентябре на курорте отдохнули еще 700 тысяч человек. Высокая заполняемость отелей в Сочи сохранится до конца осени. На курорте уже забронировано 84% гостиничных номеров на ближайшие месяцы.