Синоптики заявили о завершении бархатного сезона в Краснодарском крае Фото: Максим ПЕСКОВ

Синоптики заявили о закрытии бархатного сезона в Краснодарском крае. Он продлился до начала октября и стал самым коротким за несколько лет.

За неделю температура воды в Черном море резко опустилась до 16-20 градусов.

- На юг надвигаются холодные воздушные массы, – рассказал «КП» – Кубань» синоптик.

Отмечается, что на Кубани ожидается похолодание. Ни о каком бабьем лете речи уже не идет. Поэтому бархатный сезон на курортах в Краснодарском крае можно считать завершенным.

Добавим, что температура воды в Черном море в Анапе не превышает уже 16 градусов, в Геленджике — 18, в Туапсе —19. Самый высокий показатель зафиксирован в Сочи. Здесь вода прогрелась до плюс 21 градуса.