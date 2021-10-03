Полицейские задержали серийного автовора в Новороссийске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские задержали серийного автовора в Новороссийске. С помощью отвертки мужчина вскрывал машины и похищал ценные вещи и технику.

С сообщением о краже в полицию обратился местный житель. Он рассказал, что из его автомобиля пропали личные вещи.

Машина была припаркована в Центральном районе города-героя. Полицейские быстро нашли и задержали подозреваемого. Им оказался местный житель.

- В ходе проверки сотрудники полиции выяснили, что на счету задержанного еще несколько фактов краж имущества из автомобилей в разных районах города, – рассказали «КП» – Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что 32-летний местный житель давно промышлял воровством вещей из автомобилей. Он может быть причастен к нескольким кражам из машин на территории Новороссийска. Сейчас полицейские проверяют эту информацию. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о краже.