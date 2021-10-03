Фото: admkrai.krasnodar.ru

Жители Кубани сдали 226 положительных тестов на коронавирус за сутки. Инфекция подтвердилась у 140 женщин и 86 мужчин. Об этом сообщает Оперативный штаб региона.

Отмечается, что больше всего заболевших выявлено в Краснодаре. Здесь положительный тест на COVID-19 сдали 68 человек. Еще 32 пациента с подтвержденным диагнозом "коронавирус" обнаружили в Сочи. Замкнул тройку антирейтинга по количеству новых случаев заражения инфекцией Белореченский район. Здесь коронавирус выявлен у 12 человек.

Отметим, что лучший способ борьбы с инфекцией – массовая вакцинация. Она продолжается на Кубани уже почти год. Поставить прививку можно более чем в 300 пунктах в Краснодарском крае.