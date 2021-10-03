Городские службы Сочи работают в режиме повышенной готовности

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Бархатный сезон на кубанских курортах завершен. Об этом уже заявили синоптики. На побережье Черного моря установилась осенняя погода.
В понедельник, 4 октября, она доберется до Сочи. Здесь ожидается резкое ухудшение погоды. Все городские службы уже работают в режим повышенной готовности.
Местных жителей и туристов просят воздержаться от отдыха на воде и пляжах.
Отмечается, что в понедельник на курорт обрушатся залповые ливни. Местами даже возможны грозы.