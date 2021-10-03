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Мемориальная доска Галины Дорошенко появилась в Краснодаре. Ее установили на улице Одесской. Об этом сообщает пресс-служба мэрии краевого центра.

Церемония открытия доски прошла в воскресенье, 3 октября. Она появилась на доме, где жила бывший вице-губернатор Кубани.

- Уже прошел год, как Галины Степановны нет с нами — и это трудно осознать и принять. Удивительная, хрупкая женщина, она была сильной и волевой, была прекрасным организатором и служила примером для каждого, кому посчастливилось с ней работать, — отметила председатель городской Думы Краснодара Вера Галушко.

Отметим, что Галина Дорошенко была известный политическим деятелей. Он десять лет руководили департаментов социальной защиты администрации Кубани, была вице-губернатором Краснодарского края.

В 2003 году Галина Дорошенко стала депутатом Государственном думы. Позже она даже была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».

Отметим, что Галина Дорошенко проживала в доме на Одесской, 8 больше 20 лет – с 1997-го по 2020-й.