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Общество3 октября 2021 16:31

Новый детский сад появится на улице Батуринской в Краснодаре в 2022 году

Сейчас готовность объекта составляет 20%
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

Новый детский сад появится на улице Батуринской в Краснодаре в 2022 году. Сейчас готовность объекта составляет 20%. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что возведение детского сада стартовало в июне этого года. Оно должно завершиться в августе 2022 года.

- Строительство финансируется из краевого бюджета по программе «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе мэрии.

Сейчас рабочие занимаются армирование и бетонирование конструкций второго этажа. Новое дошкольное учреждение будет рассчитано на 350 мест, включая 80 ясельных. Общая площадь земельного участка, отведенного под детский сад, составит 1,3 гектара.