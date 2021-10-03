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Общество3 октября 2021 16:44

Сразу три медицинских учреждения распахнут двери после капремонта в Краснодарском крае

Все они находятся в Тимашевском районе
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Сразу три медицинских учреждения распахнут двери после капремонта в Краснодарском крае. Все они находятся в Тимашевском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Отмечается, что работы на объектах находятся на завершающей стадии. Капремонт двух участковых больниц и врачебной амбулатории проходит в рамках краевой государственной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

– В Новокорсунской участковой больнице завершают отделочные работы, устанавливают двери и окна, – отметила главный врач Тимашевской ЦРБ Ольга Хомякова.

Отмечается, что работы на всех объекта будут завершены до конца года.