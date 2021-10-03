Нелегальных арендодателей выявили в Сочи Фото: Иван ВИСЛОВ

Нелегальных арендодателей выявили в Сочи. Первые рейды прошли в Хостинском районе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

- Сочи – это город-курорт, здесь круглогодично в аренду сдается много недвижимости. Горожане не всегда оформляют данный вид доходов официально, – отметил заместитель главы города Сергей Белоусов.

Отмечается, что такие рейды увеличивают поступления в бюджет города.

Специалисты выявляют адреса для посещения с помощью социальных сетей и сервисов для сдачи жилья. Нередко адреса нелегальных арендодателей присылают местные жители.