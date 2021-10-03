Дождь из бетона повредил машины в Краснодаре

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Неприятный инцидент случился на улице Зиповской в Краснодаре в субботу, 3 октября. Здесь выпал дождь из бетона.
- Смесь пролилась с одного из верхних этажей соседнего строящегося здания, – рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко. – Представитель объекта объяснил это сильным порывом ветра. Он опрокинул емкость со смесью.
Под толстым слоем бетона оказалось около десяти машин. Но в полицию обратились владельцы только четырех иномарок. Они написали заявление о повреждении транспортных средств.
Сейчас полицейские проводят проверку по данному факту.