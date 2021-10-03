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Происшествия3 октября 2021 18:26

Дождь из бетона повредил машины в Краснодаре

Это случилось из-за сильного ветра
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: instagram.com/gkkubansky

Фото: instagram.com/gkkubansky

Неприятный инцидент случился на улице Зиповской в Краснодаре в субботу, 3 октября. Здесь выпал дождь из бетона.

- Смесь пролилась с одного из верхних этажей соседнего строящегося здания, – рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко. – Представитель объекта объяснил это сильным порывом ветра. Он опрокинул емкость со смесью.

Под толстым слоем бетона оказалось около десяти машин. Но в полицию обратились владельцы только четырех иномарок. Они написали заявление о повреждении транспортных средств.

Сейчас полицейские проводят проверку по данному факту.