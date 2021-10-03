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Пекарня сгорела в Сочи. Площадь пожара составила 8 кв.м.

Сообщение о возгорании поступило дежурному в 15:26 в воскресенье, 3 октября. Пекарня вспыхнула на Батумское шоссе в Дагомысе. Спустя семь минут на место прибыл первый пожарный расчет.

- Было установлено, что горит торговый павильон, – сказал «КП» – Кубань» источник, знакомый с ситуацией.

На полную ликвидацию пожара у спасателей ушло две минуты. В результате возгорания никто не пострадал. Сейчас специалисты выясняют, что стало причиной ЧП.