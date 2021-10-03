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Футбольный клуб «Сочи» впервые в истории переиграл «Зенит». Это поражение стало первым для петербуржцев в чемпионате России.

Игра прошла в Питере в воскресенье, 3 октября, и завершилась победой гостей – 2:1. В составе «барсов» забитыми мячами отметились Матео Касьерра и Сергей Терехов. У хозяев отличился Артем Дзюба.

«Зенит» заканчивал игру вдесятером. На 42-й минуте прямую красную карточку получил нападающий петербуржцев Сердар Азмун.

Отметим, что после 10 туров «Сочи» идет на третьем месте в чемпионате России. Команда Владимира Федотова имеет 18 очков. Она на пять баллов отстает от «Зенита», который возглавляет турнирную таблицу.