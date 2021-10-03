Стало известно, почему у жителей Краснодара из кранов идёт песок

Фото: скриншот видео

В субботу, 2 октября, социальные сети пестрили видео с грязной водой из кранов. Она текла вместе с песком у жителей домов по улицам Заполярной, 35, и Брянской, 2а в Краснодаре.

- Это мы выложили сейчас, а текла она уже две недели, – говорили люди в подписях к видео.

На кадрах заметно, как из крана льет темная жидкость вместе с песком. Он буквально остается на раковине.

«КП» – Кубань» обратилась в ООО «Краснодар Водоканал», чтобы узнать причину случившегося.

- Из-за отключения электроэнергии произошла остановка повысительной насосной станции ООО «Краснодар Водоканал». После запуска оборудования на кратковременный период произошло взмучивание воды на улице Брянской, 2а, – рассказали «КП» – Кубань» в пресс-службе организации. – Сети по ул. Заполярной, 35, не находятся на балансе предприятия. За подачу качественного ресурса отвечает собственник данных сетей водоснабжения.