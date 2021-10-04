Погода на 4 октября 2021 года в Краснодаре: температура воздуха опустится до плюс 15 градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Похолодание надвигается на Кубань. Каждый день столбики термометров сбрасывают в среднем по одному градусу. Такое падение продолжается уже вторую неделю.

По прогнозам синоптиков, тенденция сохранится как минимум до середины недели. Затем в городе вновь потеплеет.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 4 октября 2021 года в Краснодаре.

- Максимальная температура воздуха в понедельник не превысит 15 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также в городе ожидается усиление ветра. На пике его порывы достигнут 18 м/с.