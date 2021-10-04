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Жителей Сочи предупредили о смерчах. Они ожидаются на побережье Черного моря от Магри до Веселого. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что образование воронок возможно в первой половине дня в понедельник, 4 октября.

- Формирование смерчей на этом участке не исключено в течение суток 5 и 6 октября, – добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что городские службы Сочи работают в режиме повышенной готовности. Это связано с непогодой, которая обрушится на курорте в первой половине дня в понедельник, 4 октября. В городе ожидается усиление ветра до 20 м/с и залповые ливни.