Ливни и грозы ожидаются на Кубани 4 октября

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Ливни и грозы ожидаются на Кубани в понедельник, 4 октября. Они обрушатся на регион в ближайшие часы.

Основной удар придется на побережье Черного моря. Так, в Сочи городские службы работают в режиме повышенной готовности.

На курорт надвигается непогода. На пике порывы ветра будут достигать 20 м/с. Во второй половине дня в понедельник в городе зарядят залповые ливни.

Также небольшой дождь ожидается в Краснодаре. Сразу в нескольких районах Кубани прогнозируют мощные ливни с усилением ветра до 25 м/с, как в Новороссийске.