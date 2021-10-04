Дожди с мокрым снегом ожидаются в Краснодарском крае

Дожди с мокрым снегом ожидаются в Краснодарском крае. Они прогнозируются в ближайшие сутки.

Отмечается, что дождливо в понедельник и вторник, 4 и 5 октября, будет в горных районах Кубани. Ночью здесь ожидает выпадение мокрого снега.

Температура воздуха в этой местности опустится до 1 градуса ночью и до 5 – днем. Также дожди ожидаются в центральных районах Краснодарского края. Они будут сопровождаться усилением ветра – до 20 м/с.

Средняя температура воздуха на Кубани в ближайшие сутки составит 8 градусов ночью и 15 – днем.