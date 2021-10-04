Приставы нашли ребенка из Франции на Кубани

Судебные приставы нашли ребенка из Франции на Кубани. Вместе с матерью он находился в Армавире.

Объявил ребенка в розыск его отец. Он живет во Франции. Мужчина направил в Россию письмо с просьбой о помощи. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Он пояснил, что мать ребенка, которая является гражданкой России, увезла малолетнего сына на родину. Судебные приставы Армавирского городского отделения ГУ ФССП России по Краснодарскому краю нашли женщину. Оказалось, что вместе с сыном она проживает в Армавире.

Судебные приставки навестили мать и ребенка, получили объяснение женщины и взяли номер для связи.