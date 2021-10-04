Без света в Краснодаре остаются более 2,5 тысячи человек

Фото их архива КП

В Краснодаре без света остаются 2800 жителей, в том числе 950 детей. Электроснабжение прервано в Прикубанском округе. Об этом сообщает ЕДДС Краснодара.

Так, свет пропал в домах по улицам Степной, Вольной, Дружбы, Солнечной, Полевой, Лекарственной. Причиной отключения стала авария на линиях электропередач. На месте работает бригада специалистов, а восстановить подачу электроэнергии планируют в течение 4-5 часов.

В случае возникновения экстренных ситуаций необходимо обращаться в ЕДДС Краснодара по телефону:

8(861)214-33-39 – Прикубанский округ