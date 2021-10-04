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Отопительный сезон в Краснодаре начнется 5 октября. Тепло будет подаваться по заявочному принципу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

- В городе уже установилась холодная сырая погода, поэтому нужно, не откладывая, начинать отопительный сезон. Особенно это касается объектов здравоохранения, образования — здесь уже просто необходимо включать отопление. В первую очередь теплоноситель получат социальные объекты, — отметил исполняющий обязанности главы города Евгений Наумов.

Отмечается, что постановление о начале отопительного сезона в Краснодаре уже готово. Сейчас оно находится на проверке в правовом департаменте.

Ранее в Краснодаре были завершены проверки внутренних инженерных сетей. Они были осмотрены в 4403 многоквартирных жилых домах, которые имеют прямое подключение к центральному отоплению.