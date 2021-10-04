Фото: admkrai.krasnodar.ru

Туристы определят лучший курорт Кубани. Голосование стартовало на сайте краевого конкурса лидеров индустрии «Курортный Олимп».

Отмечается, что люди будут выбирать лучшие курорты сразу в трех номинациях: лучшая горно-предгорная, азовская и степная территория.

- Черноморские курорты не участвуют в голосовании, поскольку Сочи, Анапа, Геленджик не нуждаются в дополнительном стимулировании. Тот объем инвестиций и количество туристов, которые ежегодно посещают наши приморские территории, выводят их в отдельную весовую категорию, – подчеркнула врио министра ведомства Мария Золотухина.

Отдать голос за любимый курорт можно на официальном сайте премии. Онлайн-голосование уже запущено.

Отмечается, что победители станут известны в начале декабря 2021 года. Тогда состоится церемония награждения краевого конкурса.

Отметим, что премия «Курортный Олимп» получила сразу 19 номинаций. Впервые она была организована в 2005 году. Это главная премия лидеров туристической отрасли Кубани.