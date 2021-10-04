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Общество4 октября 2021 11:47

Новые технологии рождаются в Ушаковке

В Государственном морском университете имени адмирала Федора Ушакова под эгидой Года науки и технологий прошел семинар
Василина КОПЫЛОВА
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Фото: Государственного морского университета имени адмирала Федора Ушакова.

Фото: Государственного морского университета имени адмирала Федора Ушакова.

Основной темой стала «Разработка прикладных решений для транспортных предприятий на основе современных цифровых технологий». Диалог курсантов и действующих специалистов получился весьма продуктивным и длился целых четыре часа. Ребята представляли на суд профессионалов свои разработки в самых разных областях: цифровизация транспортно-логистической отрасли, внедрение нового программного обеспечения, автоматизация складов и терминалов, электронный документооборот для оптимизации процессов и повышения информационной безопасности, разработка тренажера для повышения квалификации диспетчера универсального морского района и другие темы.

Профессионалы оценивали работы ребят, пока еще основанные на теории, с точки зрения практики. И, в свою очередь, рассказывали курсантам, с какими вопросами и проблемами приходится сталкиваться в ежедневной работе, какие направления хотелось бы развивать. Тем интереснее получилось обсуждение, обе стороны вынесли для себя много полезного.

После окончания семинара живое, неформальное общение продолжалось еще более часа. В итоге учащиеся получили массу практических знаний, а некоторые – приглашение пройти практику на ведущих отраслевых предприятиях региона. Прекрасный шанс пополнить профессиональный багаж, показать себя, а возможно – и обрести впоследствии первое рабочее место.