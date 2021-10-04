Первый Всероссийский юношеский педагогический форум пройдет в «Орленке».

На смену в «Орленок» приедут школьники 9-11-х классов, которые уже определились со своей будущей профессией и хотят связать жизнь с педагогикой. Им предстоит ближе познакомиться с выбранной специальностью, пообщаться с лучшими учителями страны и создать проекты на педагогические темы.

- История «Орленка» неразрывно связана с легендарными педагогами-новаторами, которые шесть десятилетий назад перевернули подход к детскому воспитанию. Олег Газман, Игорь Иванов, Сталь Шмаков заложили основы уникальной «орлятской педагогики», которая до сих пор с успехом используется многими образовательными организациями России и мира. Поэтому для нас большая радость и честь встречать участников первого Всероссийского юношеского педагогического форума! Уверен, что он пройдет ярко, содержательно и эффективно! — прокомментировал директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус.

Участники форума поделятся на четыре команды, каждая из которых будет носить имя одного из великих педагогов: Константин Ушинский, Даниил Эльконин, Василий Сухомлинский, Станислав Шацкий. Ребята изучат их биографии, вклад в развитие педагогической мысли в России и мире, а на основе этой информации придумают собственные логотипы и правила взаимодействия внутри групп.

Основные события форума распределятся по нескольким образовательным пространствам: «ПРОшколу», «ПРОличность», Творческие сМЫслы», «Профессиональные пробы» и «Узнаю, пробую, создаю». Орлята включатся в дискуссии о роли педагогов в современном мире, посетят занятия по развитию soft skills и мастер-классы от учителей физкультуры в рамках тематического дня «Слагаемые здоровья». Будущие педагоги научатся работать с аудиторией, освоят творческий подход к решению задач, укрепят коммуникативные и лидерские качества, а еще — спроектируют и презентуют школу своей мечты.

Важной составляющей программы станет общение детей и их наставников — лучших представителей педагогического сообщества России. Орлят ждут мотивационные встречи с участниками и победителями конкурса «Учитель года России», а также подготовка и проведение образовательных занятий вместе с опытными педагогами.