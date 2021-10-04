Фото: sochi.ru

Туристический поезд «Сочи» продолжит работу зимой. Только в этом году на нем проехали свыше 43 тысяч пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Отмечается, что состав полностью стилизован под советский поезд. Он продолжит работу до октября. Затем состав уйдет на плановые работы и вернется на рельсы к зимнему сезону.

- Мы видим большой спрос на его услуги как среди туристов из других регионов, так и среди местных жителей, которые пользуются турами выходного дня в соседнюю республику, – подчеркнула директор департамента курортов и туризма Светлана Батяйкина.

Отмечается, что поезд разгрузил транспортные потоки в разгар туристического сезона на Кубани. Особенно это было заметно на пункте пропуска Сочи - Псоу.

Туристический поезд следует по маршруту Туапсе – Сочи – Гагра. Всю дорогу он преодолевает за шесть часов. По пути состав останавливается в Лазаревском, Лоо, Дагомысе, Сочи, Адлере, Имеретинском курорте, Веселом, Цандрыпше.