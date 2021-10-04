На Кубани за последние сутки COVID-19 заболели 222 жителя, самому младшему пациенту – 1 месяц

Фото из архива КП

В Краснодарском крае за последние сутки COVID-19 выявили у 22 человек, в том числе 12 детей. Самому младшему пациенту – 1 месяц, а самому взрослому – 94 года. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Так, наибольшее число заболеваний зафиксировано в Краснодаре - 56 пациентов, в Сочи заболели 36 человек, в Лабинском районе – 17. 16 жителей заразились в Белореченском районе, 13 - в Усть-Лабинском, 12 - в Мостовском. В Выселковском муниципалитете зафиксировано 11 случаев, по 10 - в Апшеронском и Отрадненском, 7 - в Туапсинском.

- 6 человек заболели В Курганинском районе, 5 - в Горячем Ключе, по 4 новых пациента - в Геленджике, Кущевском и Успенском муниципалитетах. 3 случая заражения - в Армавире, по 2 – в Новороссийске и Динском районе. Наименьшее число заболеваний – по одному - зафиксировано в Кавказском, Ленинградском, Темрюкском и Павловском районах.

Коронавирус обнаружили у 125 женщин и 97 мужчин. Лечиться на Кубани продолжают более 14 тысяч человек, а 145 пациентов за последние сутки выписаны с выздоровлением. На аппаратах ИВЛ остаются 79 заболевших, на ЭКМО – 6.