Прокуратура организовала проверку после нападения собаки на ребенка в Краснодаре Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прокуратура организовала проверку после нападения собаки на ребенка в Краснодаре. Ужасный инцидент произошел рядом со школой в Комсомольском микрорайоне.

По словам местных жителей, это не первый случай нападения собак на людей в этом районе.

- Проводится проверка по факту нападения бездомной собаки на ребенка вблизи средней школы № 73 в Краснодаре. В ходе нее будет дана оценка деятельности органа местного самоуправления, других уполномоченных органов и организаций по обращению с животными без владельцев, а также соблюдению прав несовершеннолетнего на безопасность жизни и здоровья, – отметили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По словам очевидцев, собака напала на ребенка, укусила его и скрылась. Сейчас мальчик проходит курс реабилитации, ему ставят уколы.