В Геленджике стартовал VI ежегодный форум "БИОТЕХМЕД"

Фото: пресс-служба администрации региона

В Геленджике накануне стартовал VI ежегодный форум "БИОТЕХМЕД". Конференция – площадка обсуждения вопросов отрасли медицины. Программа форума-2021 началась с рассмотрения пандемии и разработки отечественных вакцин, сообщает пресс-служба администрации региона.

- Разработка и запуск вакцин происходят в течение 10-15 лет. Россия с начала года произвела около 170 миллионов комплектов доз вакцин от коронавируса, большая часть - «Спутник». В текущем году производство превысит 300 миллионов комплектов. По другим вакцинам также идет рост объемов производств, - отметил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Спикерами на форуме также выступают министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, заместитель гендиректора госкорпорации Александр Назаров, председатель совета директоров фармацевтической компании Виктор Харитонин, государственные и муниципальные органы власти, бизнес, научные сотрудники.

В стране продолжают разработку несколько институтов. На Кубани прививку от COVID-19 получили уже более 2 миллионов человек.

В свою очередь, на Кубань в сентябре 2021 года доставили почти 1 миллион доз вакцин от гриппа. За сезон заболеваемости по плану необходимо привить 60% пациентов.

Кроме того, на стартовавшем форуме "БИОТЕХМЕД" обсудят тенденции в области здравоохранения, новшества в медицинской и фармацевтической отраслях.