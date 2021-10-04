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Новый асфальт постелили на 50 улицах Сочи. Сразу 15 трасс находятся в Хостинском районе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Отмечается, что дорожники учитывали пожелания жильцов по замене полотна. Они снимали изношенный слот, устраняли просадку и укладывал новый асфальт.

- Список улиц был сформирован на основе пожеланий жителей курорта, — подчеркнул директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Андрей Недвижай.

Отмечается, что в 2022 году в Сочи приведут в порядок еще 55 улиц. Это будет сделано в рамках федерального нацпроекта. Новое дорожное полотно появится в вселах Раздольное, Барановка, Верхний Юрт и Соболевка.