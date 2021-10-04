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Бюджет Краснодара должен увеличиться на 2,6 млрд. рублей в октябре 2021 года. Это на 18% больше, чем год назад. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что мобилизовать бюджет поможет сбор земельного налога и налога на имущество.

— Срок уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов остался прежним — 1 декабря, но уже сейчас налоговыми органами в личных кабинетах налогоплательщиков размещены налоговые уведомления, а тем, кто этим сервисом пока не воспользовался, они направлены по почте, — отметил директор департамента финансов Александр Чулков.

Отметим, что налог на имущество физлиц и земельный налог поступают в городской бюджет. Эти деньги идут на нужды Краснодара.

Добавим, что за девять месяц поступления в городской бюджет составили 15 млрд 38,5 млн рублей. Таким образом, годовой план пополнения казны выполнен на 73,8%.