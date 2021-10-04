Группа компаний «Ариант» начала масштабную реконструкцию стадиона в Анапском районе

Фото предоставлено пресс-службой Кубань-Вино.

Группа компаний «Ариант» приступила к модернизации стадиона «Олимп» в п. Виноградный. Реконструкция проходит в рамках проекта развития территории поселка и строительства Центра энологического туризма Villa Aristov. Сдать обновленный объект планируется к началу лета 2022 года.

«Олимп» в советское время считался одним из лучших стадионов Анапского района – там проводились крупные соревнования и районные праздники. Однако со временем спортивное сооружение пришло в упадок.

Фото предоставлено пресс-службой Кубань-Вино.

Возродить стадион и придать ему современный лоск решила ГК «Ариант». Спортобъект пройдет полную реконструкцию. Объем инвестиций в проект составит порядка 100 млн рублей. На территории спортзоны установят новые трибуны, универсальные площадки и раздевалки, создадут воркаут-зону, отремонтируют футбольное поле, обустроят беговые дорожки, а также в целом облагородят территорию. Современный стадион будет отвечать требованиям РФС и позволит принимать всероссийские соревнования по футболу и пляжным видам спорта: волейболу и футболу. «Олимп» станет не только центром спортивной жизни района, но и любимым местом для прогулок и отдыха жителей Виноградного.

Напомним, что в июле этого года состоялось открытие первого объекта Центра энологического туризма Villa Aristov – гастромолла. В нем расположены винотека, зона фуд-корта и современная пивоварня. Стадион станет вторым объектом туристического кластера. В будущем Центр энологического туризма включит в себя также винодельческий, музейный и водно-термальный комплексы, конгресс-холл, концертную площадку, парковую зону. Строительство всех объектов рассчитано до 2023 года.

СПРАВКА «КП»

ГК «Ариант» - одна из крупнейших агропромышленных компаний России. В ее состав входят агрофирма «Южная», винодельня «Кубань-Вино», «ЦПИ-Ариант», агрофирма «Ариант». Производственные площадки располагаются в Челябинской области и Краснодарском крае. В 2020 году на рынок поступило более 90 млн бутылок вина и более 92 тыс. тонн мясной продукции. Винодельня «Кубань-Вино» - лидер винодельческой отрасли страны. Она включает в себя Центр классического виноделия, Центр энологии, Центр индустриального виноделия. Все вина производятся на современном европейском оборудовании под контролем итальянских энологов-консультантов компании Enofly. В ведении агрофирмы «Южная» находится 12 213 га земли на Таманском полуострове и под Анапой. Площадь виноградников составляет 8896 га. Собственный Питомник виноградных саженцев, открытый на базе агрофирмы, является крупнейшим в масштабах не только России, но и Европы. Уникальность агрофирмы «Ариант» заключается в принципе замкнутого производственного цикла: от формирования собственной сырьевой базы до продажи готовой мясной продукции в сети фирменных магазинов.