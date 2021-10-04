В марафоне в Сочи пробегут жители 247 городов России

Фото: sochi.ru

В Сочи 6 ноября состоится ежегодный марафон «Honor Sochi Marathon». Участниками забега станут жители 247 городов России. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Продолжается регистрация желающих пробежать дистанцию в 42 километра. Место забега определяется, а заявки на участие подали уже около 4 тысяч человек, более тысячи из которых проживают в Сочи.

– Марафон на курорте - традиционное мероприятие, которое собирает тысячи любителей бега. В прошлом году его отменили из-за эпидемиологической ситуации. Нынешний марафон организаторы проведут при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора,- отметил заместитель главы Сочи Владимир Морозов.