Краснодарский край участвует в финале IV Чемпионата «Навыки мудрых»

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Два жителя Краснодарского края представляют регион в финале IV Национального чемпионата «Навыки мудрых». Турнир пройдет с 6 по 8 октября в онлайн-формате. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Так, в финале чемпионата выступит в секции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» Сергей Онищенко из технологического техникума Горячего Ключа. В отрасли «Сварочные технологии» представит работу Олег Ильяшенко из Гулькевичского строительного техникума. Конкурсанты выступят в возрастной категории от 50 лет и старше. Накануне участники прошли региональный отбор.

Всего в финале чемпионата «Навыки мудрых» выступят более 300 участников из 62 субъектов. А за выполнением работы эксперты будут следить в онлайн-режиме.