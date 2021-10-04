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Общество4 октября 2021 15:44

X Всероссийский саммит виноделов пройдет в Абрау-Дюрсо

Главное отраслевое событие года состоится 18 октября
Евгения СОРОКА
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Десятый Всероссийский саммит виноделов соберет около 1000 представителей профессионального винного сообщества.

Десятый Всероссийский саммит виноделов соберет около 1000 представителей профессионального винного сообщества.

Знаменитый винодельческий поселок Абрау-Дюрсо примет гостей юбилейного десятого Всероссийского саммита виноделов. Мероприятие состоится 18 октября. Как стало известно, главное отраслевое событие года объединит на своей площадке все виноградарско-винодельческие предприятия России, в том числе и крестьянско-фермерские хозяйства. X Всероссийский саммит виноделов соберет около 1000 представителей профессионального винного сообщества.

На саммит приглашены Дмитрий Патрушев — министр сельского хозяйства РФ, Вениамин Кондратьев — губернатор Краснодарского края, Сергей Аксёнов — глава Республики Крым, Борис Титов — уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, члены Совета Федерации и Государственной думы РФ, ФАС, а также другие представители законодательной и исполнительной власти.

В рамках саммита пройдет открытое собрание Союза виноградарей и виноделов России, на котором в формате открытой дискуссии ведущие эксперты и представители отрасли обсудят наиболее острые проблемы, основные тренды и поделятся своими достижениями.

- Благодаря совместным усилиям виноградарей, виноделов, Союза и Министерства сельского хозяйства нам удалось преодолеть многие трудности последних лет. Но и работы впереди еще немало, — говорит президент СВВР Дмитрий Киселев. - Вот потому и важно регулярно собираться с профессионалами, синхронизировать наше понимание векторов развития и первоочередных шагов. Уверен, саммит пройдет успешно и продуктивно!

По традиции на саммите пройдет самая масштабная в стране выставка-презентация российской винодельческой продукции. На ней будет представлена широчайшая палитра вин как от самых значимых предприятий отрасли и признанных мастеров виноделия, так и от новых игроков винного рынка и фермеров-виноделов.