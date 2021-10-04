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Общество4 октября 2021 15:48

Заблудившихся в лесу женщину с ребенком вывели спасатели в Сочи

Они сами обратились за помощью, позвонив в экстренную службу
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

В Сочи спасатели вывели из леса женщину с ребенком. Экстренная служба отправилась на поиски после сообщения, поступившего от самих заблудившихся. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Накануне женщина с ребенком отправились в лес за грибами. Позже, поняв, что они сбились с пути и заблудились, женщина позвонила в экстренную службу. На место, в село Прогресс, прибыл отряд спасателей, начавший поиски. В это время женщине удалось «поймать» интернет и отправить специалистам координаты.

Поисковый отряд вывел заблудившихся грибников из леса. Подчеркивается, что женщине с ребенком помощь медиков не понадобилась.