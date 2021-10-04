Банк РНКБ вошел в топ-30 самых инновационных банков России по версии «Сколково»

Данные по 20 критериям инновационной работы были сгруппированы в три тематических блока: «Инновационное развитие», «Цифровые сервисы» и «Мобильные приложения». По итогам данного исследования РНКБ вошёл в топ-30 самых инновационных банков страны (26 место в рейтинге).

Согласно общим выводам исследования лидеры банковского рейтинга активно работают со стартапами, поддерживают молодых ученых, инвестируют в перспективные разработки, а также используют инструменты внедрения инноваций и быстрее других запускают новые цифровые сервисы, которые помогают привлечь новых клиентов и повысить лояльность пользователей. Так, например, из топ-50 банков уже 15 предлагают сервисы для самозанятых, в то время как к завершению 2020 года такая услуга была доступна только у девяти банков.

Напомним, в декабре 2020 года РНКБ также запустил сервис для самозанятых в своём мобильном приложении, где клиенты могут зарегистрироваться в качестве самозанятых и вести бизнес онлайн.

СПРАВКА «КП»

Фонд «Сколково» – некоммерческая организация, созданная в 2010 году и исполняющая функции управляющей компании Инновационного центра «Сколково». Цель Фонда - поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности. Число резидентов «Сколково» уже превысило 2800 человек. Фонд оказывает им комплекс услуг, необходимых для вывода разработок на российский и международный рынки. Статус резидента дает компании налоговые и таможенные льготы. В 2020 году выручка резидентов составила 160 млрд рублей. С 2019 года закон позволяет любой организации, занимающейся исследовательской деятельностью на территории России, получить доступ ко всем сервисам и льготам Инновационного центра.