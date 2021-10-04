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Общество4 октября 2021 16:10

К 6 годам колонии приговорили жителя Адыгеи, сбившего насмерть пешехода

Мужчина совершил наезд и скрылся с места ДТП
Светлана ОВДЕЙ
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Адыгее вынесли приговор жителю, насмерть сбившему пешехода. Мужчина будет отбывать наказание в колонии сроком 6 лет. Об этом сообщает прокуратура Красногвардейского района республики.

Так, в феврале текущего года житель проезжал по дороге в ауле Уляп, во время чего сбил пешехода. Шедший по краю дороги человек скончался от полученных травм. А виновник ДТП скрылся с места аварии.

- Суд вынес обвиняемому приговор в виде лишения свободы сроком на 6 лет и права управления транспортом на 3 года. Отбывать наказание подсудимый будет в колонии-поселении, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Красногвардейского района.